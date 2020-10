Wien-Liesing: Brunner Straße wird saniert

Ab Dienstag starten Sanierungsarbeiten in der Brunner Straße. Grund dafür sind Zeitschäden.

Umleitung an zwei Wochenenden

An zwei Wochenenden wird die Hödlgasse an der Einmündung in die Brunner Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Ziedlergasse und Gastgebgasse, in die Gegenrichtung über Hödlgasse, Scherbangasse, Kirchenplatz, Canavesegasse und Knotzenbachgasse.