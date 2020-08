Wien-Leopoldstadt: Fahrbahn in der Oberen Augartenstraße wird saniert

Wegen Sanierungsarbeiten der Fahrbahn wird die Obere Augartenstraße in Fahrtrichtung Wien-Brigittenau ab 11. August gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Am Dienstag, dem 11. August 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Oberen Augartenstraße von Untere Augartenstraße bis und in Richtung Gaußplatz im 2. Bezirk.