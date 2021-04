Wien-Landstraße: Bauarbeiten in der Weißgerber Lände

Ab Freitag kommt es zu Bauarbeiten in der Weißgerber Länder in Wien-Landstraße. Grund dafür sind Zeitschäden.

Am Freitag beginnen punktuelle Sanierungen beschädigter Betonfelder in der Weißgerber Lände zwischen Krieglergasse und Rasumofskygasse sowie in der Erdberger Lände zwischen Kundmanngasse und Lechnerstraße in Wien-Landstraße. Grund dafür sind Zeitschäden.