Wien: Islamisches Zentrum hetzte in Video gegen Homosexuelle

Homosexualität und gleichgeschlechtliche Paare wurden vom Islamischen Zentrum in Wien-Floridsdorf in einem Video als "das Ende der Menschheit" bezeichnet. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer kritisierte den mittlerweile gelöschten Videoclip als "völlig inakzeptabel".

In einem YouTube-Video auf dem Kanal des Islamischen Zentrums in Wien-Floridsdorf wurde behauptet, dass “Homosexualität das Ende der Menschheit” bedeutet. In der zuständigen iranischen Botschaft war auf Anfrage der APA am Freitag keine Stellungnahme dazu zu bekommen.

Aufregung um Video gegen Homosexuelle des Islamischen Zentrums In dem inzwischen wieder gelöschten Video des Islamischen Zentrum Imam Ali (IZIA Wien) wird in bunten Zeichentrickgrafiken gezeigt, dass Homosexualität falsch und gleichgeschlechtliche Ehen schlecht für den Fortbestand der Menschheit seien, berichteten die Gratiszeitung “Heute” und orf.at am Freitag.

In dem Video wird auf die vermeintliche Verkommenheit der westlichen Gesellschaft hingewiesen. Es wird suggeriert, das Homosexualität falsch sei und eine Gesellschaft mit gleichgeschlechtlichen Paaren keine Zukunft habe.

ÖVP: Videoclip “völlig inakzeptabel” ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer bezeichnete den Videoclip als “völlig inakzeptabel, noch dazu wenn sich das Video gezielt an Kinder richtet”. In einer Aussendung betonte der ÖVP-Integrationssprecher: “Hetze gegen Homosexuelle hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Sollte das Video tatsächlich vom Islamzentrum stammen, forderte Nehammer die Islamische Glaubensgemeinschaft auf, diese Vorgänge aufzuklären und ihnen ein Ende zu setzen. Derartige Aktionen würden nichts zu einem friedvolle und respektvollen Miteinander beitragen, “genauso wie das im Video scheinbar gelobte Kinderkopftuch”.

Moschee in Floridsdorf illegal betrieben Das Islamische Zentrum befindet sich auf einem Grundstück des Staates Iran in Wien-Floridsdorf. Das Zentrum war zuletzt auch wegen des angeblichen Betriebs einer Moschee, was im Gewerbegebiet nicht erlaubt ist, in die Schlagzeilen geraten.

IGGÖ sucht Gespräch mit Islamischem Zentrum Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, wird das Gespräch mit dem Islamischen Zentrum Imam Ali (IZIA Wien) suchen. Vural reagiert damit auf ein YouTube-Video auf dem Kanal des Zentrums auf dem behauptet wurde, dass “Homosexualität das Ende der Menschheit” bedeute. Homophobie sei genau so abzulehnen wie Islamophobie, sagte Vural in einer Aussendung.”Angehörige von Minderheiten und dazu gehören bei uns in Österreich auch homosexuelle Menschen haben ein Anrecht auf Schutz und Wahrung ihrer Würde. Die Basis für unser friedliches Zusammenleben ist und bleibt die Toleranz einander gegenüber”, erklärte Vural, der betonte, dass er das Video nicht sehen konnte, weil es bereits vom Netz genommen worden ist.

Vural verwies darauf, dass das auf einem Grundstück des Staates Iran in Wien-Floridsdorf befindliche Islamische Zentrum Imam Ali Teil der Schiitischen Kultusgemeinde sei, die sich der IGGÖ anschließen wolle, doch deren Antrag auf Gründung vom Kultusamt abgelehnt worden sei. “Daher bleibt die Schiitische Kultusgemeinde in einem rechtlichen Nirvana gefangen und ihre endgültige Integration in die IGGÖ wird behindert. Dennoch betrachten wir die schiitischen Geschwister als integralen Teil der IGGÖ und werden in dieser Causa das Gespräch suchen”, kündigte Vural an.