Wien-Hietzing: Mann wollte Schutzmaske nicht aufsetzen und bespuckte Supermarkt-Angestellte

An Freitagnachmittag bespuckte ein alkoholisierter Mann, der sich weigerte in einem Supermarkt in Wien-Hietzing einen Mundschutz aufzusetzen, eine Angestellte, nachdem dieser angab Covid-19 positiv zu sein.

m Freitagnachmittag eskalierte in einem Lebensmittelgeschäft am Fürthweg in Wien-Hietzing die Situation, nachdem sich ein alkoholisierter Mann weigerte einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Der Mann beschimpfte eine Supermarkt-Angestellte, gab an Covid-19 positiv zu sein und bespuckte die Frau.

Die alarmierte Polizei konnte den Beschuldigten, einen 55-jährigen polnischen Staatsangehörigen, in der Nähe des Vorfallortes vorläufig festnehmen. Ein Alkovortest ergab rund 2 Promille. Ob der 55-Jährige tatsächlich mit dem Virus infiziert ist, ist noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen.