Wien-Hietzing: Instandsetzungsarbeiten am Geh- und Radweg

Die Geh- und Radwege der Schönbrunner Schloßstraße nach der Unterfahrung Kennedybrücke müssen wieder instandgesetzt werden. Grund dafür sind vorangegangene Aufgrabungen durch die MA31.

Am 9. April starten die notwendigen Arbeiten an den betroffenen Geh- und Radwegen. Die Arbeiten finden immer zwischen 10 und Uhr statt. Dabei wird der äußerst linke Fahrstreifen zwischen der Unterfahrung Kennedybrücke und dem Otto Wagner Hofpavillon Hietzing in Anspruch genommen. Der Geh und Radweg wird während den Bauarbeiten über die Rampe vor dem Pavillon geführt.