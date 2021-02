Wien: Heroin im Wert von 20.000 Euro entdeckt

In Wien wurde Heroin mit Straßenverkaufswert von 20.000 Euro entdeckt. der mutmaßliche Drogenhändler wurde festgenommen.

In Wien ist Heroin mit einem Straßenverkaufswert von rund 20.000 Euro entdeckt und sichergestellt worden. Ein Drogenhändler wurde festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Der nicht geständige montenegrinische Staatsbürger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.