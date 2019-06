Wien-Hernals: Stacheliger Patient in letzter Sekunde gerettet

Das Team von "Hernals 3 Nacht" hatte am Mittwoch am Rückweg zur Rettungsstation in Wien noch einen kleinen Einsatz. Sie retteten einen stacheligen Patienten das Leben.

Gegen 4 Uhr früh machte sich das "Hernals 3 Nacht"-Team auf den Weg zurück ins die Rettungsstation. Plötzlich bemerkte die Notfallsanitäterin Sabine D. etwas auf der Straße. Sie bat ihren Kollegen David H. anzuhalten.

Es stellte sich heraus, dass sich auf der Kreuzung Hernalser Hauptstraße/Gilmgasse ein Igel in den Straßenbahngleisen verfangen hatte. Der kleine Igel konnte nicht mehr alleine weiter

Vorsichtig befreite das Rettungsteam den stacheligen Patienten und brachte ihn auf die etwas weiter entfernte Grünfläche, wo er schnell ins Gebüsch verschwand.

Berufsrettung Wien