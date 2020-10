Wien-Hernals: Frau nach Unfall aus Auto befreit

Die Beifahrerin eines Autos ist Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hernalser Hauptstraße schwer verletzt worden.

Das Fahrzeug, das von ihrem 29-jährigen Ehemann gelenkt wurde, krachte zuerst in ein anderes Fahrzeug und wurde dann in eine Straßenbahn in Wien-Hernals geschleudert. Die 32-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste mit einem hydraulischem Rettungsgerät befreit werden, berichtete die Berufsfeuerwehr am Sonntag.