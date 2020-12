Wien: Happylab errichtet im Frühjahr neue Werkstatt

Der Wiener "Makerspace" Happylab expandiert und bezieht im Frühjahr 2021 seinen bisher größten Standort in Wien-Leopoldstadt. Die Umbauarbeiten beginnen bereits kommende Woche, die Kosten werden auf 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

Das Wiener Happylab eröffnet im Frühjahr 2021 einen neuen Standort im Stuwerviertel. Die mit 900 Quadratmetern größte Innovationswerkstatt Wiens biete der technikbegeisterten Öffentlichkeit den Zugang zu einem professionellen Maschinenpark sowie in weiterer Folge ein Schulungsprogramm für Start-ups und KMU. Die Kosten von 1,5 Millionen Euro werden von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Wirtschaftsagentur Wien gemeinsam mit 750.000 Euro gefördert.

Elektromotorenfabrik in Wien-Leopoldstadt

Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Elektromotorenfabrik (Schönngasse 15 - 17, 1020 Wien) starten kommende Woche, wie das Happylab mitteilte. Der so deutlich erweiterte "Makerspace" - unter Makern versteht man Tüftler, die technische Probleme im Do-it-yourself-Verfahren lösen - biete dann zusätzlich zur gewohnten Gerätschaft wie Laser Cuttern oder 3D-Druckern unter anderem neue Maschinen in den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung und einen integrierten Co-Working-Space.