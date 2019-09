Wien: Frauen gingen mit Zweijährigem auf Diebestour

Drei Frauen versuchten am Dienstag mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft auf der Wiener Mahü zu stehlen. Mit dabei war auch der zweijährige Sohn einer mutmaßlichen Diebin.

Drei Frauen im Alter von 47, 32 und 24 Jahren entfernten am 3. September in einem Geschäft auf der Wiener Mariahilfer Straße die Diebstahlsicherungen bei mehreren Kleidungsstücken. Die Beute verstauten die Frauen in einer mitgebrachten, präparierten Tasche.