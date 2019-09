Siebenjähriger musste auf Diebestour mit: Drei Festnahmen in Wien-Favoriten

Drei Frauen wollten am Montag Waren in einem Favoritener Schreibwarengeschäft mitgehen lassen und steckten die Artikel in die Schultasche eines Siebenjährigen.

Ein Ladendetektiv beobachtete am 2. September gegen 18.15 Uhr, wie drei Frauen (15, 16 und 25, alle Stbg. Rumänien) einem siebenjährigen Buben, der zu dem Trio gehörte, mehrere Artikel eines Schreibwarengeschäfts in der Favoritenstraße in die Schultasche steckten.

Trio bei Schreibwarendiebstahl beobachtet: Festnahme

Die vier Personen verließen daraufhin das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt die Tatverdächtigen vor dem Geschäft bis zum Eintreffen der Polizei an.

"Sie haben sich nicht gewehrt. Die Wartezeit ist friedlich von statten gegangen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA.