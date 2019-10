Wien-Floridsdorf: Plastiksäcke in Kühltruhe enthielten menschliche Teile

Donnerstagnachmittag wurden Plastiksäcke in einer Kühltruhe in Wien-Floridsdorf entdeckt. Während zuerst noch Unklarheit über die gefunden Teile herrscht, ist nun klar: Es handelt sich um menschliche Überreste.

In einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf hat die Polizei Donnerstagmittag Plastiksäcke "mit möglicherweise verwesendem Inhalt" sichergestellt, wie es zunächst hieß. Am Abend kam die Bestätigung aus der Gerichtsmedizin, dass es sich um Leichenteile handelt. Identität, Geschlecht und Todesursache der Person oder Personen waren vorerst unbekannt, wie die Polizei berichtete.

Sterbliche Überreste in nicht eingeschalteter Kühltruhe gefunden

"Personen", so Polizeisprecher Markus Dittrich, hatten im Zuge von Räumungsarbeiten in dem Gebäude in der Mengergasse massiven Gestank wahrgenommen. Sie wendeten sich an die Polizeiinspektion Donaufelder Straße. Die Beamten fanden in dem Kellerabteil in einer nicht eingeschalteten Kühltruhe einen großen Müllsack. In diesem befanden sich weitere Müllsäcke mit - wie sich später herausstellte - sterblichen Überresten.