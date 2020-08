Wien-Floridsdorf: Mann schrie Todesdrohungen vom Balkon

Am Freitagabend wurde ein 22-Jähriger in Wien-Floridsdorf festgenommen. Zuvor hatte er Passanten von seinem Balkon aus mit dem Umbringen gedroht.

Ein 22-jähriger Mann hat am späten Freitagabend von seinem Balkon in Wien-Floridsdorf aus Passanten mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich schrie der in der Trillergasse wohnende Verdächtige, dass er eine Neun-Millimeter-Pistole besitze. "Ich erschieß' euch alle", beschied er den Vorbeikommenden laut Zeugenaussagen.