Wien-Floridsdorf: Dr.-Nekowitsch-Straße wird saniert

Ein Abschnitt der Dr.-Nekowitsch-Straße wird wegen Zeitschäden saniert. Die Bauarbeiten starten am 9. Oktober.

Zu Sanierungsarbeiten kommt es ab dem 9. Oktober in der Dr.-Nekowitsch-Straße in Wien-Floridsdorf. Die MA 28 muss die Fahrbahnsanierung in der Dr.-Nekowitsch-Straße zwischen Josef-Flandorfer-Straße und der Dr.-Skala-Straße aufgrund von Zeitschäden durchführen. Fahrzeugverkehr ist im Baubereich während der Baudauer nicht möglich. Die Zufahrt ist teilweise gestattet, Halten und Parken im Arbeitsbereich ist verboten. Die regionalen Buslinien 125, 229 und 228 werden örtlich umgeleitet. Nur der Fußgängerverkehr wird ganz normal möglich sein.