Wien-Floridsdorf: Bauarbeiten in der Prager Straße

Ab 23. April müssen Fahrbahn und Gehsteige der Prager Straße im Abschnitt von Am Spitz bis Frömmlgasse in Wien-Floridsdorf instandgesetzt werden. Grund dafür sind Zeitschäden.

Die Arbeiten werden grundsätzlich tagsüber durchgeführt. Der Fahrzeugverkehr wird dabei über das richtungsführende Gleis geführt. Im Bereich Am Spitz wird nachts zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr Früh gearbeitet. Dabei ist der Abschnitt Am Spitz wischen Brünner Straße und Prager Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Die Arbeiten finden in der Prager Straße im Abschnitt von Am Spitz bis Frömmlgasse ab 23. April statt. Das geplante Bauende ist am 10. Mai.