Wien-Floridsdorf: Bauarbeiten in der Brünner Straße/ Weisselgasse

In der Weisselgasse auf Höhe der Brünner Straße wird am 15. Oktober mit der Errichtung von zwei Gehsteigvorziehungen begonnen. Außerdem kommt es zu Fahrbahninstandsetzungsarbeiten aufgrund von Aufgrabungen in der Weisselgasse 3-5.