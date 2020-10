Wien-Floridsdorf: Abschnitt der Siemensstraße wird saniert

Am Dienstag starten Bauarbeiten auf einem Abschnitt der Siemensstraße in Wien-Floridsdorf. Die Arbeiten werden bis 16. Oktober dauern.

Aufgrund von Zeitschäden wird am Dienstag die Sanierung der Fahrbahn der Siemensstraße zwischen Heinrich-von-Buol-Gasse und Giefinggasse in Fahrtrichtung Siemensplatz in Wien-Floridsdorf gestartet. Auf Baudauer wird ein Fahrstreifen für den Verkehr freigehalten. Der Fußverkehr wird auf den gegenüberliegenden Gehsteig umgeleitet. Der Radverkehr wird aufrechterhalten.