Wien-Floridsdorf: 17-jähriger Mopedlenker mit Holzlatte geschlagen

Am Samstag eskalierte in Wien-Floridsdorf ein Streit wegen Lärmbelästigung. Ein 52-Jähriger schlug mit einer Holzlatte auf einen 17-jährigen Mopedlenker ein.

Bei einem Streit wegen Lärmbelästigung hat am Samstag ein 52-jähriger Mann in der Ferdinand-Käs-Gasse in Wien-Floridsdorf auf einen 17-jährigen Mopedlenker mit einer Holzlatte eingeschlagen. Das Opfer erlitt Verletzungen am Arm und am Sprunggelenk und wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.