Wien-Favoriten: Versuchter Einbruch in Geschäftslokal

In Wien-Favoriten kam es am Sonntagabend zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäftslokal. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die bei dem 27-jährigen Verdächtigen einen "Leatherman" fand.

Gegen 20.30 Uhr kam es in der Wiener Rotenhofgasse zu dem Vorfall. Nachdem der Zeuge beobachtete, wie ein Mann versucht haben soll, in ein Geschäftslokal einzubrechen, konnten die alarmierten Polizisten einen Mann am Tatort anhalten. Der 27-jährige Österreicher stritt alle Anschuldigungen ab. Der bei der Personendurchsuchung gefundene "Leatherman" wurde vorläufig sichergestellt. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend vorläufig festgenommen. das LKA ermittelt.