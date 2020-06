Wien-Favoriten: Streit eskalierte, Mann mit Messer verletzt

Zwei Männer gerieten am Montag in Wien-Favoriten in einen Streit, der in einer Messerattacke endete.

Nachdem Polizisten am 29. Juni wegen eines vermeintlichen Messerstichs gegen 16.45 Uhr zu einer Wohnung in die Alxingergasse in Wien-Favoriten gerufen wurden, trafen sie vor der Wohnung auf einen Mann mit eingebundener Hand und einem Küchenmesser.

Wien-Favoriten: Mann wehrte Messerattacke ab und verletzte sich

Der Verletzte schilderte den Beamten, mit dem neuen Freund seiner Ex-Freundin in Streit geraten zu sein, woraufhin dieser ein Messer zog und ihm in den Bauch stechen wollte.

Das sichergestellte Küchenmesser / Foto: LPD Wien

Es gelang ihm, den Angriff mit der Hand abzuwehren und seinem Kontrahenten das Messer abzunehmen, wobei er sich Verletzungen an der Hand zuzog.

Polizei nahm 51-Jährigen fest