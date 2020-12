Wien-Favoriten: Rassistische Frau attackierte Polizisten

Nachdem eine Betrunkene einen Taxifahrer in Wien-Favoriten rassistisch beleidigt hat, rief dieser die Polizei. Doch auch die Beamten konnten die Frau nicht beruhigen.

Ein Taxi-Fahrer beförderte in der Nacht auf Mittwoch eine alkoholisierte 47-jährige Österreicherin, als diese ihn während der Fahrt mit ausländerfeindlichen Aussagen beschimpfte. Der Lenker beendete die Fahrt in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten und forderte die Frau auf, das Fahrzeug zu verlassen. Die 47-Jährige beschimpfte den Mann weiter und schüttete ihm einen Energiedrink über die Kleidung und auch ins Fahrzeuginnere.