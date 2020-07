Wien-Favoriten: Mann versuchte mit gestohlenen Bankomatkarten zu bezahlen

Am Montag versuchte ein 47-jähriger Mann bei einer Tankstelle in Wien-Favoriten mit verschiedenen gestohlenen Bankomat- und Kreditkarten zu bezahlen.

Ein 47-jähriger slowakischer Staatsangehöriger versuchte bei einer Tankstelle in Wien-Favoriten mit verschiedenen gestohlenen Bankomat-und Kreditkarten zu zahlen. Eine Mitarbeiterin verständigte umgehend die Polizei, die den Mann noch vor Ort vorläufig festnahm. Bei einer Personendurchsuchung konnten drei entfremdete Bankkarten sichergestellt werden. Zudem besteht gegen den 47-Jährigen ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Er wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.