Wien-Favoriten: Freundin gewürgt und Kopf unter Wasser gedrückt

In der Nacht auf Mittwoch kam es in einer Wohnung in Wien-Favoriten zu einem Polizeieinsatz. Ein 19-Jähriger soll seine Lebensgefährtin gewürgt und ihren Kopf unter Wasser gedrückt haben.

Gegen 1 Uhr nachts wurden die Polizisten in eine Wohnung in Wien-Favoriten gerufen. Eine weinende Frau (24) öffnete die Wohnungstüre und gab an, von ihrem Lebensgefährten, ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger, attackiert worden zu sein.

24-Jährige in Wien-Favoriten gewürgt

Die 24-Jährige erklärte, der Mann habe wegen Geldstreitigkeiten die Einrichtung der Wohnung demoliert, weshalb sie sich im Badezimmer eingeschlossen haben. Der 19-Jährige soll daraufhin die Badezimmertür aufgebrochen haben, die Frau gewürgt und kurzzeitig ihren Kopf unter Wasser gedrückt haben, welches in der Badewanne eingelassen war.

Die Polizeibeamten nahmen Würgemale am Hals der Frau wahr. Der Beschuldigte befand sich ebenfalls noch in der Wohnung und wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Annäherungs-und Betretungsverbot ausgesprochen.