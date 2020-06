Wien-Favoriten: Fahrbahn der Laxenburger Straße wird saniert

Die Fahrbahn der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten wird saniert. Am Dienstag starten die Bauarbeiten.

Nach diversen Aufgrabungen und aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Laxenburger Straße zwischen Erlachgasse und Buchengasse in stadtauswärtiger Fahrtrichtung in Wien-Favoriten saniert. Am Dienstag wird mit den erforderlichen Arbeiten begonnen.