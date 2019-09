Wien-Favoriten bekommt 50 begrünte Fassaden

Eine Visualisierung der Fassadenbegrünung in Wien-Favoriten.

In Wien-Favoriten werden im Rahmen des BMVIT-geförderten Forschungsprojekts "50 Grüne Häuser" fünfzig Fassaden begrünt. Man will so einen Beitrag zu Wiens Klimaanpassungsmaßnahmen leisten.

"Den 50 Hausgemeinschaften, die ausgewählt wurden und nun kostenlos ein Begrünungs-Modul erhalten, gratuliere ich herzlich. Vielen Dank, dass Sie einen so wesentlichen Beitrag zu Wiens Klimaanpassungsmaßnahmen setzen, denn Urbane Hitzeinseln stellen besonders im dichtverbauten Gebiet eine große Belastung dar. Wir haben seitens der Stadt bereits zahlreiche Maßnahmen zur Kühlung des Stadtklimas gesetzt und haben auch die Förderungen für Fassadenbegrünungen erhöht. Insgesamt unterstützen wir heuer und nächstes Jahr 150 grüne Fassaden", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Förderung für Begrünungen in Wien

Entwickelt wurde das Fassadenbegrünungssystem von einem interdisziplinären Team aus Stadtverwaltung, Wissenschaft und Unternehmen. In Wien-Favoriten wird BeRTA (Kurzform für die Bestandteile des Systems " Begrünung - Rankhilfe - Trog - All-in-One") im Rahmen des vom BMVIT-geförderten Forschungsprojekts "50 Grüne Häuser" getestet.

Um weitere Privatpersonen und Betriebe zur Begrünung der Fassaden, Innenhöfe und Dächer zu motivieren, wurde die Förderung der Stadt Wien deutlich aufgestockt. Insgesamt stehen heute 500.000 Euro dafür zur Verfügung. Für Interessierte: Für Innenhofbegrünungen werden bis zu 3.000 Euro, für straßenseitige Fassadenbegrünungen bis zu 5.000 Euro und für Dachbegrünungen bis zu 20.000 Euro gefördert. Die Förderung ist bei der Stadt Wien - Umweltschutz einzureichen. Wichtig ist, den Antrag vor Beginn der Begrünungsmaßnahme zu stellen. Nähere Infos gibt es hier.