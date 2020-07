Wien-Favoriten: Bauarbeiten auf der Raxstraße im Sommer

Am Dienstag, dem 7. Juli 2020, beginnt die Stadt Wien mit Bauarbeiten auf der Raxstraße im Abschnitt zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Fernkorngasse im 10. Bezirk.

In der Raxstraße am Kreuzungsplateau mit der Fernkorngasse wird im Zuge der Bauarbeiten zur Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer eine Gehsteigvorziehung errichtet, mit einem Fahrbahnteiler soll die Sicherheit für querende Fußgänger verbessert 6. Zudem wird in der Raxstraße vor der Kreuzung mit der Gußriegelstraße - in Fahrtrichtung Verteilerkreis - eine neue Autobushaltestelle für die Linie 15A errichtet. Gleichzeitig werden aufgrund von Zeitschäden die Fahrbahnen der Raxstraße zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Fernkorngasse erneuert.