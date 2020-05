Wien-Favoriten: Abbiegespur in der Triester Straße wird saniert

Ab Freitag ist das Linksabbiegen von der Triester Straße in die verlängerte Hertha-Firnberg-Straße wegen Bauarbeiten nicht möglich.

Am Freitag, dem 15. Mai 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung des Linksabbiege-Fahrstreifens in der Triester Straße in das Erholungsgebiet Wienerberg im 10. Bezirk.