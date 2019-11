Wien-Favoriten: 16-jähriger Drogenlenker flüchtete vor der Polizei

In der Nacht auf Donnerstag führten Polizisten in der Weldengasse in Wien-Favoriten ein Planquadrat durch und wurden dabei auf einen 16-jährigen Lenker aufmerksam, der keinen Führerschein besaß und Drogen bei sich hatte.

Drogenlenker flüchtete vor Polizei in Wien-Favoriten

Im Zuge der Befragung durch die Polizisten versuchte der 16-Jährige zu flüchten. Die Polizisten verfolgten den Jugendlichen vom Hebbelplatz über die Rissaweggasse die Troststraße bis zur Angeligasse, wo er sich im Innenhof eines Wohnkomplexes in einem Gebüsch versteckte. Dort konnte der 16-Jährige festgenommen werden.

Drogen und Bargeld sichergestellt

Bei der Festnahme wurden Bargeld und Sichtmittel sichergestellt. Der türkische Staatsbürger wurde zur Anzeige gebracht. Der 21-jährige Beifahrer (österreichischer Staatsbürger) dürfte die Drogen von dem Jüngeren gekauft haben. Auch er wurde angezeigt.

LPD Wien