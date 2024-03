Wien erhält "Park der Artenvielfalt" in der Donaustadt

Im Einzugsgebiet der Wohnbauten an der Berresgasse in Wien-Donaustadt entsteht schon bald ein rund elf Hektar großer "Park der Artenvielfalt". Die Modellierung des Geländes startet noch diesen Sommer.

In Wien wird ein rund elf Hektar großer "Park der Artenvielfalt" errichtet. Die neue Anlage in der Donaustadt ist damit in etwa so groß wie der Stadtpark. Ein erster Teil soll bereits im Frühsommer 2025 fertiggestellt sein. Das hat Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch bei der Klubtagung der Wiener SPÖ in Frauenkirchen verkündet.