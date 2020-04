Wien Energie: Isolation an Kraftwerksstandorten vorerst beendet

Mit dem heutigen Donnerstag wird der Isolationsbetrieb in den Kraftwerken der Wien Energie beendet. Vorerst wird keine neue Mannschaft einziehen.

Wien Energie beendet mit dem heutigen Donnerstag den Isolationsbetrieb an den Standorten Spittelau, Simmering, Flötzersteig und Simmeringer Haide. 53 Mitarbeiter waren für vier Wochen in die Erzeugungsanlagen gezogen, um die Energieversorgung der Stadt auch im Fall einer massiven Corona -Infizierungswelle zu sichern.

Vorerst wird keine neue Mannschaft in die Kraftwerke ziehen

"Es war goldrichtig, so früh zu starten. Wir hatten natürlich auch das Glück, über ein großartiges Team zu verfügen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein großer Teil der Belegschaft freiwillig aufzeigt, um so einen verantwortungsvollen Job anzutreten", so Alexander Kirchner, Leiter des Betriebs bei Wien Energie.