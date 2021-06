Wien-Donaustadt: Sanierungsarbeiten an der Wagramer Straße

Ab 7. Juni finden Sanierungsarbeiten an der Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Platz-der-Vereinten-Nationen in Fahrtrichtung stadteinwärts statt.

In Wien-Donaustadt kommt es ab 7. Juni an der Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Platz-der-Vereinten-Nationen in Fahrtrichtung stadteinwärts zu Sanierungsarbeiten. Grund dafür sind Zeitschäden an der Straßenentwässerung.