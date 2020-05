Wien-Donaustadt: Radweg in der Wagramer Straße wird verlegt

Der Radweg in der Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Schüttaustraße in Fahrtrichtung stadteinwärts wird auf die gegenüberlegende Seite verlegt.

Um den Radverkehr vom Fußverkehr zu entflechten und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird der bestehende Radweg in der Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Schüttaustraße in Fahrtrichtung stadteinwärts in Wien-Donaustadt auf die gegenüberliegende Seite zum Grünstreifen verlegt. Am 2. Juni beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.