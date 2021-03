Wien-Donaustadt: Polizisten bezwangen verirrten Biber mit Schutzschild

Aufmerksame Polizisten hinderten am Dienstagabend einen verirrten Biber in Wien-Donaustadt daran, in Richtung Autobahn und damit höchstwahrscheinlich in den Freitod zu wandern.

In Wien-Donaustadt wurden Polizisten am 23. März während des Streifendienstes in der Wagramer Straße gegen 20.30 Uhr auf einen Biber aufmerksam.

Verirrter Biber wollte Richtung Autobahn: Von Polizisten gerettet

Der Nager hatte sich offensichtlich im Großstadtdschungel verirrt und wanderte durch die Straßen. Schließlich machte er sich auf den Weg in Richtung Autobahn.