Wien-Donaustadt: 32-Jähriger bei versuchtem Einbruch ertappt

Die Polizei Wien konnte am Montagfrüh einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Ein Zeuge führte die Beamten zu dem Tatort.

In der Nacht auf Montag verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Wiener Polizei und gab an, dass er soeben einen Einbruch in ein Geschäftslokal in der Schüttaustraße in Wien-Donaustadt beobachtet hätte. Ein Notrufbeamter der Landesleitzentrale Wien telefonierte durchgehend mit dem Zeugen und konnte so die Einsatzkräfte zu dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Einbrechers führen.