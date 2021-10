Wien-Döbling: Jugendliche beraubten Teenager mit Airsoft-Pistole

Zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren beraubten zwei Teenager mit einer täuschend echt aussehenden Airsoft-Pistole. Die Polizei nahm den 14-Jährigen vorläufig fest.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung am Freitagabend ist es Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftseinheit Wien gelungen, zwei junge Burschen im Alter von 13 (Slowakei) und 14 Jahren (Polen) anzuhalten. Die Polizei stellte eine Airsoftwaffe, die die beiden in der Kliergasse zuvor in ein Gebüsch geworfen hatten, sicherzustellen.