Wien-Döbling: Alko-Lenker raste Polizei davon und krachte in Hausmauser

In der Nacht au Samstag flüchtete ein Alko-Lenker in Wien-Döbling vor der Polizei und verursachte einen spektakulären Unfall.

Der 28-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Exekutive, raste über rote Ampeln und fuhr im Wiener Stadtgebiet teilweise weit über 100 km/h. In der Billrothstraße in Wien-Döbling verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte damit zunächst in ein geparktes Auto und dann in eine Hausmauer, berichtete die Polizei am Sonntag.