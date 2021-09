Wien-Döbling: 47-Jähriger soll Frau und Sohn mit Messer bedroht haben

Eine Anzeige auf freiem Fuß kassierte ein 47-jähriger Mann am Dienstag, da er seine Ehefrau und seinen Sohn mit einem Messer bedroht haben soll.

Am 7. September gegen 14.45 Uhr wurde im Bezirk Döbling ein 47-jähriger

Mann (Stbg.: russ. Föderation) in dessen Wohnung in der Heiligenstädter Straße festgenommen. Er wird von seiner Ehefrau (40) und seinem Sohn (20) beschuldigt, sie im Zuge eines Streits mit einem Messer bedroht zu haben.