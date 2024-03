Wien-Döbling: Bauarbeiten an der Kreuzung Krottenbachstraße/Felix-Dahn-Straße

Ab Montag finden an der Kreuzung Krottenbachstraße/Felix-Dahn-Straße Fahrbahninstandsetzung statt.

Die Wiener Stadtverwaltung für Straßenbau und -erhaltung startet am Montag, den 25. März 2024, mit den Reparaturarbeiten der Fahrbahnoberfläche an der Kreuzung von Krottenbachstraße und Felix-Dahn-Straße im 19. Bezirk.

Bushaltestelle wird wegen Bauarbeiten an der Kreuzung Krottenbachstraße/Felix-Dahn-Straße verlegt

In jeder Richtung ist ein Fahrstreifen geöffnet und sämtliche Möglichkeiten zum Abbiegen sind weiterhin verfügbar. Während der Bauphase wird die Haltestelle "Glanzing" der Buslinien 35A und N35 in Fahrtrichtung Zentrum vor das Gebäude in der Krottenbachstraße mit der Hausnummer 183 verlegt.