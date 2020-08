Wien: Derzeit 920 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt

In Wien wurden in den vergangenen 24 Stunden 86 neue Corona-Fälle verzeichnet. Dabei zeichnete sich eine steigende Tendenz bei den Reiserückkehrern ab.

In Wien laborieren derzeit 920 Personen an der Coronavirus-Erkrankung. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Daten des medizinischen Krisenstabs der Stadt hervor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 86 neue Fälle hinzu, die Gesamtzahl der nachweislich infizierten Personen ist mittlerweile auf 6.116 gestiegen (Stand: 8.00 Uhr).