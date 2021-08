Wien: Corona-Impfung auch an der Supermarkt-Kassa möglich

Die Zahl der Corona-Impfuingen hat in den letzten Wochen deutlich abgeniommen. Um das Impfangebot noch niederschwelliger anzubieten, wird ab Mittwoch auch an Supermarkt-Kassen geimpft.

Corona-Impfung an der Billa-Kassa in Wien möglich

In Wien hat sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gemeinsam mit REWE etwas neues überlegt: In Kooperation mit Rewe werden Impfangebote vor Supermärkten und bei Supermarkt-Kassen von Billa, Billa Plus und Penny angeboten.