Wien: Christbäume und Adventkranz standen in Flammen

An Heiligabend musste die Feuerwehr zu zwei Christbaumbränden in Wien-Mariahilf ausrücken. Auch ein Adventkranz brannte ab.

Die ersten beiden Christbaumbrände ereigneten sich am 24. Dezember innerhalb von nur sechs Minuten – beide in Wien-Mariahilf, und zwar in der Gumpendorfer Straße und am Getreidemarkt.

Während in einem Fall die Bewohner den Brand mit Hilfe von Nachbarn fast selbst ablöschen konnten und durch die Feuerwehr nur mehr Nachlöscharbeiten durchgeführt wurden, mussten die Löscharbeiten im anderen Fall durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr durchgeführt werden. Durch den Brandrauch gefährdete Nachbarn wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Adventkranz in Flammen: Zimmerbrand in Wien-Landstraße

In den Morgenstunden des 25. Dezember kam es außerdem in der Kölblgasse in Wien-Landstraße durch einen brennenden Adventkranz zu einem Zimmerbrand.