Wien-Brigittenau: Polizei-Prügler in U-Haft

Ein 20-Jähriger, der in der Nacht auf Donnerstag vier Polizisten verprügelt haben soll, befindet sich momentan in U-Haft. Über seine Motive sprach der junge Mann weiterhin nicht.

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Samstag über einen 20-Jährigen die U-Haft verhängt, der in der Nacht auf vergangenen Donnerstag in Wien-Brigittenau Polizisten unter einem Vorwand aus ihrer Dienststelle gelockt und im Freien mit Faustschlägen attackiert hatte. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit.