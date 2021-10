Wien-Brigittenau: Gratis-Tampons kommen gut an

Für viele Frauen sind Menstruationsprodukte eine finanzielle Herausforderung. Das Pilotprojekt "rote Box mit Gratis-Tampons und Binden in Wien-Brigittenau wird gut angenommen.

Gratis Menstruationsprodukte für die Wienerinnen in Brigittenau

In der Regel geben Frauen bis zu 3.000 Euro in ihrem Leben für Menstruationsprodukte aus. Um einkommensschwache Frauen zu unterstützen, gibt es in der Brigittenau in Wien die gratis "rote Box", die mehr als gut angenommen wird. Rechnet man die Tage der "Tage" zusammen, blutet eine Frau durchschnittlich sieben Jahre am Stück. Dafür werden rund 17.000 Artikel benötigt und rund 3.000 Euro ausgegeben. Darüber geredet wird allerdings zu wenig.