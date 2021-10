Wien-Brigittenau: "Rote Box" mit gratis Binden und Tampons

17.000 Tampons oder Binden braucht eine Frau im Schnitt im Laufe ihres Lebens. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Für viele stellt das eine finanzielle Belastung dar. Das Pilotprojekt "Rote Box" gibt daher ab Oktober kostenlos Periodenartikel in Wien-Brigittenau aus.

"Jede Frau und jedes Mädchen in Wien soll Zugang zu Monatshygiene-Artikeln haben - das ist ein Grundbedürfnis. Das Projekt ,Rote Box‘ bricht ein Tabu und bietet Mädchen und Frauen Unterstützung, wenn sie diese brauchen", so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

Periodenarmut belastet physisch und psychisch

Viele Frauen und Mädchen, die von Periodenarmut betroffen sind - also sich Periodenartikel nur schwer oder gar nicht leisten können - greifen zu unhygienischen und oft gefährlichen Alternativen wie Stoffresten oder Klopapier. Das erhöht die Infektionsgefahr, belastet aber auch die Psyche. Aufgrund von Scham und mangelndem Zugang zu kostenlosen Angeboten ziehen sich viele Betroffene zurück und isolieren sich während der Menstruation.

Pilotprojekt Rote Box: 4 Mal in Wien

Die Rote Box stellt all jenen Periodenartikel zur Verfügung, die sie brauchen und möchte zugleich das Thema Periodenarmut enttabuisieren. Eine begleitende Online-Umfrage soll die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen aus Haushalten mit niedrigem Einkommen zeigen, um so Periodenarmut in Wien langfristig entgegenwirken zu können.