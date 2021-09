Wien: Anschlag-Opfer erhalten 2,2 Millionen Euro

Für die Opfer des Terroranschlags in Wien wurde von der Regierung ein Entschädigungsfonds eingerichtet. Er ist vorerst mit 2,2 Millionen dotiert. Zusätzlich gibt es Hilfeleistungen über das Verbrechensopfergesetz.

Verbrechensopfergesetz reichte nicht aus

Schmerzensgeld in mehr als 50 Fällen

Opfer, die eine schwere Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben, erhielten nun über den Fonds eine zusätzliche Hilfeleistung zur Abgeltung der Schmerzen. Die Höhe bemesse sich nach denselben Grundsätzen, wie sie auch im Falle von Klagen vor ordentlichen Gerichten zur Anwendung kommen, hieß es. Über das Verbrechensopfergesetz seien den Opfern bereits zahlreiche Hilfeleistungen zuerkannt worden, in mehr als 50 Fällen wurde vom Sozialministeriumservice auch ein Schmerzensgeld gewährt. Jene, die nach dem Verbrechensopfergesetz bereits eine Pauschalentschädigung für Schmerzensgeld oder einen Ersatz der Bestattungskosten erhielten, würden in den kommenden Tagen vom Sozialministeriumservice schriftlich über die zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit informiert, hieß es.

"Weisser Ring" übernimmt Abwicklung

"Der schreckliche Terroranschlag von Wien wird nie vergessen sein", so ÖVP-Familien- und Integrationsministerin Susanne Raab. Der Fonds soll einen Beitrag zur Unterstützung der Opfer und Hinterbliebenen leisten, die durch diesen Schicksalsschlag so hart getroffen wurden. Die Regierung werde auch "weiterhin alles tun, um Terror und Extremismus in Österreich konsequent zu bekämpfen und zu verhindern", so Raab.