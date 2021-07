Wien: Andrang bei Corona-Impfungen ohne Termin groß

Am Wochenende wurde eine Sonder-Impfaktion in Wien gestartet. Dabei können sich Menschen ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Andrang war groß.

Nicht nur am Wiener Rathausplatz - wo am Wochenende beim Film-Festival gestochen wurde - ist der Andrang zu Coronaimpfungen ohne Termin groß. Auch zum Austria Center sind am Montag zahlreiche Menschen geströmt, um sich ganz ohne Voranmeldung immunisieren zu lassen. Bis Sonntag (11. Juli) können sich dort Interessierte, die bisher noch nicht dran gekommen und älter als 18 Jahre alt sind, impfen lassen.