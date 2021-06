Wien-Alsergrund: Polizisten entdeckten Einbruch

Angehörige der "Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" bekamen es am Donnerstag im 9. Wiener Bezirk Alsergrund mit einem Einbruch zu tun.

Die Schwerpunktstreife scheint nicht umsonst gewesen zu sein. Denn während diese am Donnerstag, 10. Juni am Laufen war, entdeckten Angehörige der "Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" (EGS) einen 45-Jährigen sowie einen 54-Jährigen. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Die beiden waren mit einem Wohnungseinbruch beschäftigt, es kam zu einer vorläufigen Festnahme. Die Ermittlungen sind in die Hände des Landeskriminalamts Wien übergegangen.