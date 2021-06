18. Bezirk: Mann attackierte Polizisten mit Faustschlag

Ein junger Mann hat im 18. Wiener Bezirk Währing einen Polizisten attackiert. Er versetzte ihm einen Faustschlag, der Polizist kam dadurch nicht unversehrt davon.

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Wien-Währing seine Eltern und Geschwister mit dem Umbringen bedroht und anschließend einen Polizisten durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Möglicherweise waren Drogen im Spiel. Der junge Mann wurde bei der Sachverhaltsklärung immer wieder unvermittelt aggressiv, erläuterte Polizeisprecherin Barbara Gass. Plötzlich fügte er dem Beamten eine drei Zentimeter lange Rissquetschwunde an der Oberlippe zu.