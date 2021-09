Wien: Aktivisten besetzen weitere Baustelle für Stadtstraße

In Wien-Donaustadt besetzen 70 Aktivsten am Montag Früh eine weitere Baustelle bei ihrem Protest gegen den Bau der Stadtstraße. Sie fordern einen Baustopp.

Rund 70 Aktivistinnen und Aktivisten besetzen am Montag in der Früh eine weitere Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt. "Dieses Mal war jene bei der Hausfeldstraße dran", hieß es in einer Aussendung. Das Bündnis von Fridays for Future, Extinction Rebellion, Jugendrat und System Change not Cimate Change fordert einen Baustopp.